一名19歲現役軍人，在民國110年3月前入伍前，透過交友軟體認識15歲少女，兩人交往當天就在少女住處發生性關係，入伍前，兩人每天都要「來一次」，即使入伍後，每周放假也維持2次頻率，8個月內總計發生115次性關係，事後少女母親發現後提告，該名軍人坦承犯行並賠償和解，獲得少女及家人諒解後向法官求情，法院判他應執行6月徒刑，緩刑2年。

根據判決書，該名19歲現役軍人於民國110年1月24日，經由交友軟體認識15歲少女，3天後就與A女交往，當天就在A女住處發生性關係。

根據法院查出，該名軍人於110年1月24日起至110年3月31日止，以每日1次之頻率（共計67日）；於110年3月31日起至110年9月18日止，以每周2次之頻率（共計24周，約48次），與A女發生性行為共計115次。

A女於偵查中證稱，她前幾次發生性行為時曾有拒絕男方，但男方將她壓在床上，但事後並沒有跟別人說，也沒有去驗傷。

而該名軍人也坦承，她在自己住處、少女住處，雙方均曾發生性行為，頻率在入伍之前約每天1次，入伍後約每周2次。少女母親得知後，怒對男方提告。

法官審理後認為，該名軍人自110年1月24日至同年9月18日間與少女發生行為共計115次，犯意各別，應予分論併罰。審酌該名軍人明知少女未滿16歲，心智發育尚未健全，思慮未臻成熟，為一逞私慾，仍與她進行性交行為，對於告訴人之身心健康與人格發展均有不良影響。

法官也考量，念及男方犯後坦承犯行，又未違反少女意願而發生性行為之情節，犯罪手段尚稱平和，且已與少女及家屬達成調解賠償損害完畢，女方並請求給予從輕量刑，台南地院判他應執行6月徒刑，緩刑2年。