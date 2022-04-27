東元電機去年爆發會長黃茂雄與兒子黃育仁經營權之爭，當時的菱光科技監察人林久真，指控菱光董事長黃育仁，疑未經菱光董事會同意花費億元取得東元股東會委託書，控告黃育仁等人涉嫌違反《證交法》等罪，黃育仁則反控林久真外洩公司資料，涉嫌背信、洩漏工商秘密等罪，台北地檢署認為林女罪嫌不足，27日不起訴林女。至於林控告黃育仁案仍偵辦中。

去年東元發生父子經營權之爭，當時菱光監察人林久真指接獲股東檢舉黃育仁高於一般市場行情，委託元大證券收購委託書，導致菱光遭受鉅額損害，委託律師控告黃育仁、元大證高層多人涉嫌《證交法》特別背信等罪。

當時黃育仁曾回應，林女是東元稽核主管，指派到菱光擔任法人監察人代表人，質疑林女立場，並認為林女以公司監察人身份對菱光進行查帳後，不久媒體就出現菱光委託徵求委託書的報導，質疑林洩漏菱光科技因應其查帳提出之公司保密資訊，林提出不實刑事告訴，因此菱光科技因此以法人身分，控告林涉嫌違反《營業秘密法》及《刑法》洩露工商秘密罪、《證券交易法》散布流言或不實資料等罪。

但檢方調查後認為林罪嫌不足，27日不起訴。