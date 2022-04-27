台北市長柯文哲提出不排除「軟性封城」，引發社會各界討論，他27日強調，如果醫療體系還可以忍受，市府盡量不去干擾整個社會運作，一旦超過容忍範圍，還是要提高防疫等級。

柯文哲今赴議會報告預算追加減，面對外界關心軟性封城，他指出，市府從每一天新增確診數，有辦法大概預測未來幾天會新增多少確診數，如果不做任何動作，預期新增確診數會增加，所以會思考要不要有額外動作，按照預估5月7日台北市新增會超過1萬人，中央也有相同數據，科學就是科學，預期不做任何動作，甚至因為現在把隔離時間縮短，有可能會更快。

柯文哲表示，新增確診案例會破萬是大家預料中的事，從每天新增案例，可以推算R值，就是1個人可以傳染給多少人，最近數字R值大於1趨近於2，不敢預測半個月、1個月後的狀況，至少未來2、3天內北市案例會繼續增加，從科學上來講不用懷疑，在可見時間內台北市案例會繼續增加，防疫還是先決定戰略、再決定戰術再決定戰鬥。

他說，戰略最重要的是到底允許每天新增多少案例，這可以透過公衛手段壓制，來決定疫調、匡列等管理措施，戰鬥最不擔心，台北市公務員有一定水準，只要命令明確就大家都使命必達，會做得相當好。

柯文哲提到，每日新增案例很少的時候，一旦只要出現確診者做疫調、匡列，匡列目地以清零為目標，疫調就要詳實、匡列範圍擴大，確保漏網之魚很少，包括去年6、7月花了2個月進行以確診者為中心的疫調、匡列，讓疫情最後清零，也相當成功，疫情雖然在5月大爆發，7、8月基本上有清零掉，這是病例少的時候這樣做，所謂A小於1，A的N次方會趨近於0。

他認為，確診案例多到一定程度，比方說超過200例，公布足跡就沒有必要，因為整個台北市變成假象安全感，確診數繼續上升，若要用原本疫調匡列方式，社會成本太高了，北市這周一不停課的話，預計有6萬名學生停課，昨天居家隔離已1.9萬人，明顯會繼續上升，不求清零只求R值接近於1，就把疫調範圍縮小，以前是發病前4天，現在是2天，落網之魚就算了，辦公室縮小範圍到座位九宮格，當確診者人數上升時，開始縮小疫調規模，當每天確診者已經1、2000人，疫調很難做不下去，也不切實際，一下子要匡列很多人居隔。

柯文哲說，當確診者再往上升到1天5000例，這時連安置都有問題，每個確診者要打電話詢問，要安置在家裡、防疫專責旅館或送醫院，雙向溝通填資料，連確診者要安置都有困難，到最後確診者只能發簡訊通知，只有在確診的症狀嚴重才去醫院求診。

他強調，最後一道防線，就是防疫專責病房、病床數量，有多少人住院可以忍受，他已下令北市專責病房從5％上升到10％，北市將準備1400餘床，有人問要不要再往上加，10％專責病房並不表示其他90％可以保持運作，還有其他疾病要處理，不能盲目擴充病房。

柯文哲說，要先決定台北市病房準備了1400多床，大概會先停在這裡，要有很強理由才能再增加，在這狀態下，思考北市每天確診人數到多少會把專責病床占滿，如果多到病房裝不下去的時候，出現香港病人堵在急診室外的局面，每天確診人數上升到一定程度，確診有一定百分比有中重症要住醫院，當要超過負荷量時，就需要祭出軟封城概念把活動降低，防止疫情繼續擴張，必要時要控制疫情發展。

他指出，當確診案例愈多，依續是不公布足跡、縮小疫調、不做疫調、不做確診者追蹤，最後一道防線是專責病房要能應付每天新增確診案例。如果醫療體系還可以忍受，市府盡量不去干擾整個社會運作，超過容忍範圍還是要提高防疫等級。