遠航4年前得標國防部外離島官兵空運標案後，隔年宣布停飛倒閉，國防部為避免影響外島官兵搭機權益，事後與遠航解約，並緊急向立榮及華信航空重新辦理招標及議約，事後向遠航提告求償重購機票的價差損失，台北地院判遠航應給付國防部2610萬餘元。

2018年11月13日，遠航得標國軍外離島官兵空運委外等標案，但遠航卻在2019年12月12日宣布停飛，影響官兵搭機權益。經國防部詢問遠航復飛時間，並告知違約罰則，若遠航無法在同年12月底前復飛將解約，最後國防部只能終止契約，並將上述標案重新招標，並向遠航求償。

法官認定，遠航在民航局廢止許可前就已停飛和宣布停業、資遣員工，可見財務狀況早已無法維持公司營運，以及履行與國防部間的運送契約。其次，國防部為緊急維持國軍搭機需求，需在短期內處理遠航無法履約的情形，因此不應再要求國防部要承擔爭取較低機票折扣率的義務，判決遠航敗訴。