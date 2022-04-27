經濟部27日公布最新統計，2021年我國對中南美洲出口金額77.3億美元，創歷史新高，成長41.3％，我出口中南美洲創新高並持續成長，而2022年第1季我國出口中南美更持續升溫，成長24.4％。

墨西哥、巴西為我中南美洲之主要的出口市場：我國在中南美洲的第1大出口市場為墨西哥，第2大為巴西，占比合計近7成，銷往中南美的主要產品包括電子零組件、電腦及零附件、網通產品、塑化原料、車輛零附件、鋼鐵製品等。

以墨西哥為例，近年我國在墨國的進口市占逐年提高至近3％，為墨國的第7大進口來源國，我電子資通產品多數供應給當地臺商或外資廠，組裝成品再出口到美國等地，而墨國的汽車產業蓬勃發展，也帶動對我鋼鐵產品的需求增加，另外像是我國品牌電競筆電也成為當地市占最高的產品。

中南美鄰近北美市場是關鍵，經濟部表示，近年因全球供應鏈重組，再加上中南美不斷融入區域經濟整合（如美墨加協定及中美洲貿易協定），挾著地理及關稅成本等優勢，成為工業產品銷往歐美市場的重要跳板，帶動我國中間財或半成品出口中南美增加，今年貿易局除了透過與我友邦簽署之FTA/ECA強化經貿效益外，並藉由實體及線上展覽、座談會、媒合會等，協助我國廠商拓展出口商機。