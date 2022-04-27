花蓮遠雄海洋公園2022春夏線上旅展將於4/29開跑，民眾可於4/29日至5/8日在海洋公園官方網路商城上搶便宜，線上購票省去舟車勞頓之苦。

海洋公園提早Fun暑假，廣受好評的「海洋冰風暴」活動再次襲捲而來，「海洋冰風暴2：冰怪來襲」將於6/3搶先登陸。花蓮遠雄海洋公園春夏線上旅展大回饋，利用手機即可購買，4/29~5/8止，網路商城推出1780元「吃喝玩樂雙人券」，除雙人門票外，好康加碼再贈400元餐飲商品抵用券，票券適用期間於5/9日至12/31日止。大受好評的兩天一夜夜宿水族館，推出限定版的「海洋夜未眠-水族版」，票券住宿期間於9/1日至12/30止，7歲(含)以上每位2699元，3歲-6歲每位1699元(原價1999元)，體驗全台唯一零距離海洋互動體驗，跟魚兒一起進入海底世界的夢鄉。

全新升級版的夜未眠活動，融合日間、夜間水族館探秘、專屬海洋保育課程、親子互動等內容;有別於入住飯店，享用飯店設施，海洋公園二天一夜的全包式住宿活動，重新規劃淋浴場域，全新的「童趣風淋浴休憩空間」，除空間色彩明亮外，在設計上也考量孩童需求，以安全舒適為主;從放下行李後，豐富多元的體驗行程，讓旅客將滿滿回憶一併打包寄回。

遠雄海洋公園於今年春季推出二項全新情境式設施娛樂體驗-乘風破浪及海洋嘉年華，親子式共樂的設施體驗，拉進親子間的關係。另外，全台唯一遊樂園裡「卡娜赫拉的小動物」聯名咖啡廳在海洋公園的燈塔咖啡屋，1/1日至10/31與日本人氣插畫家「卡娜赫拉」合作開幕期間限定咖啡屋，全新聯名特色餐點與裝潢造型大翻新，琳瑯滿目的週邊商品擺滿整間咖啡屋，不用飛日本P助與粉紅兔兔大型公仔就在海洋公園等旅客來拍照打卡。