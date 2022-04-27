前台北市警中山分局大直派出所陳姓警員，因為看不慣李姓學弟工作態度散漫，在巡邏勤務時發生口角，陳員當警專實習生面前，打李的安全帽，嗆聲「廢」、「懶」、「要給你18支很簡單」，李憤而提告，台北地檢署27日依公然侮辱罪起訴陳。

據了解，陳和李2目前都已調離原單位，2人是今年1月16日凌晨前往明水路巡邏，李載著警專實習生，實習生因好奇新的巡邏用QR Cord，李就把掃描器借給實習生去完成巡邏簽到。

陳認為李不應把工作交給實習生去做，李回嘴「靠北啊」，陳嗆李「最廢」、「懶」、「要給你18支很簡單(指18支申誡、警察免職門檻)」。

李事後控告陳涉嫌妨害公務、加重公然侮辱、恐嚇、傷害等罪，驚動派出所長協調，但雙方仍不願和解。

檢察官勘驗陳的密錄器，當時雙方機車都停在路邊，並非執行勤務，雖然陳有打李的安全帽，李沒有受傷，至於陳恐嚇要記申誡部分，李還回話「要弄就去弄」，未見害怕，但因陳罵李廢、懶，依公然侮辱罪起訴。