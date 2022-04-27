桃園楊梅區家樂福物流中心上月發生火災，有民眾發現，現場留下整堆廢棄殘骸，不僅飄出濃濃惡臭，還有蒼蠅聚集。市府環保局今早前往稽查，將依廢棄物清理法開罰，可處6000元以上至300萬元罰鍰。

環保局表示，家樂福大火造成2000至3000噸廢棄物，其中「惡臭廢棄物」就有約100噸，目前已重罰業者300萬元以下罰鍰，並要求業者3天內清除，否則將按次開罰。

另針對回饋賠償事宜，環保局也要求家樂福公司，盡速依照楊梅區公所的回饋金額盡快完成。