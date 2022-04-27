家樂福楊梅倉「留千噸廢棄物」飄惡臭 環保局重罰、限3天清除 14:542022/04/27 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保局今早赴家樂福楊梅物流中心稽查。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園楊梅區家樂福物流中心上月發生火災，有民眾發現，現場留下整堆廢棄殘骸，不僅飄出濃濃惡臭，還有蒼蠅聚集。市府環保局今早前往稽查，將依廢棄物清理法開罰，可處6000元以上至300萬元罰鍰。 環保局表示，家樂福大火造成2000至3000噸廢棄物，其中「惡臭廢棄物」就有約100噸，目前已重罰業者300萬元以下罰鍰，並要求業者3天內清除，否則將按次開罰。 另針對回饋賠償事宜，環保局也要求家樂福公司，盡速依照楊梅區公所的回饋金額盡快完成。 家樂福快篩試劑這款大降價 單支最便宜195元 桃園增設聲音照相 揪改裝車噪音 #環保局 #家樂福 #廢棄物 #重罰 #3天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園可透視垃圾袋政策引反彈 宣傳期延長至年底 18:072022/04/25 寶島 包庇濫倒廢棄物 台糖股長遭訴 04:102022/04/27 社會新聞 高估車資＋誤導消費者 澳洲重罰優步2,600萬澳元 04:102022/04/27 全球財經 地方「以篩代隔」恐衝擊社區 陳時中：病毒可潛伏3天 18:422022/04/25 生活 大甲養鴨場惡臭排廢 居民抗議 04:102022/04/25 地方新聞 居隔放寬3天 專家認為衝太快 04:102022/04/26 生活新聞 廠商濫倒廢棄物海賺10.6億 台糖巡查股長涉包庇遭求重刑 11:492022/04/26 社會 20個小孩急診15人陽性 前台大醫驚喊：居隔減為3天太衝了 12:122022/04/25 生活 快篩降價了 家樂福開賣 04:102022/04/27 產業特刊 維護市容環境的幕後英雄 北市環保局表揚181位模範職工 11:062022/04/26 寶島 花壇農作枯死疑重金屬汙染整治不良 環保局揭真相 12:392022/04/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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