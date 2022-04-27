疫情不斷升溫，台南市議會定期會勞工局27日進行業務報告時，多位議員均關切與防疫相關的議題。許又仁為勞工朋友請命，除建議市府應向中央爭取對停課學生的家長發放「孩童家庭防疫津貼」外，也呼應立委蔣萬安的主張，希望市府向中央建議針對居家隔離、居家照護、足跡重疊篩檢等勞工，無法申請防疫補償金的日數，可申請勞保傷病給付。王家貞也擔心，台南市的逃逸外勞達600多人，恐將成為防疫缺口。

許又仁表示，去年高中以下學校全面停課期間，教育部曾向國小學童及國高中身心障礙學生的家長，發放每名學生1萬元的「孩童家庭防疫津貼」；但今年放寬停課標準後，改依各校確診狀況實施停課，導致許多家長需要向雇主申請「防疫照顧假」照顧小孩，但卻沒有強制雇主給薪。

許又仁認為，勞工確診或因接觸確診者被匡列隔離，目前的法令並沒有強制雇主給薪，除非雇主以防疫原因要求勞工停止工作，或勞工因職業原因染疫，雇主才應給薪。對此，市府應向中央爭取補助地方政府對停課學校的家長，發放「孩童家庭防疫津貼」；他也呼籲企業對家中孩子停課的所屬勞工，提供有薪的防疫照顧假。

許又仁還呼應立委蔣萬安的主張說，目前因確診染疫或接觸確診者被隔離，可申請防疫補償金每天1000元，但如是足跡重疊或居家隔離第4天之後的自主防疫，還都不符合申請防疫補償金的條件，建議市府應向中央爭取放寬勞保傷病給付的申請條件，讓勞工因居家照護、居家隔離、足跡重疊篩檢可能無法申領防疫補償金的日數，可以申領勞保傷病給付。

王家貞也強調，台南市的外藉移工高達5萬7000人，逃逸移工人數也有623人；鑑於桃園龜山某科技大廠有百名移工染疫，宜蘭外籍移工收容所篩檢276人中也208染疫，外籍移工染疫，如何防堵移工的防疫破口，勞工局應與相關局處研商提出解決對策，讓市民安心。

勞工局長王鑫基答詢時，除允諾將向中央反映許又仁的建議外，也將與相關局處研商解決移工的防疫破口。