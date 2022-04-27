台南市學甲地區八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄一帶，位屬古代「倒風內海」區域，帶有鹽分的砂質土壤，生產出西瓜品質極佳。（張毓翎攝）

台南市學甲地區八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄一帶，位屬古代「倒風內海」區域，帶有鹽分的砂質土壤，生產出西瓜品質極佳，今年開花結果期間遇上「歹天」，產量減少8至9成，但品質差異不大，學甲區公所30日在華宗公園的西瓜產業文化活動還是照常舉辦，學甲區長張明寶27日特地到瓜田宣傳，歡迎民眾來吃西瓜消暑。

今年學甲西瓜種植面積約25公頃，4月中旬後西瓜進入量產，產期約1個月，然而3月低溫及霪雨，導致西瓜著果率低。頂洲社區發展理事長郭林綉枝種植西瓜有53年經驗，她表示，今年天氣影響西瓜授粉，減產8至9成，雖然現在學甲產地價格衝到每台斤15至16元，即使價格好，產量僅剩1成，沒有貨賣還是沒有用。

張明寶說，氣候造成台南西瓜著果率不佳，農委會已公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助6萬元，以彌補瓜農的損失；另外，區公所本周六舉辦西瓜產業文化活動，希望媒合本地瓜農及消費者，讓產銷資訊透明化，落實地產地消。

區公所表示，當日有精彩音樂及舞蹈表演、西瓜評鑑、學甲區西瓜棋少年棋王爭霸賽、西瓜綿創意料理DIY、蚵殼風鈴DIY、打卡送西瓜飲料杯套及西瓜展售會，今年西瓜量少珍稀，請大家把握時機購買；此外，為了慶祝母親節，當天還會表揚區內優秀的模範母親。