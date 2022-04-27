台鐵5月1號恐停駛，新竹區監理所桃園監理站配合公路總局規畫，在桃園火車站周邊備妥替代路線，確保當天運輸服務不中斷。監理站說，包含往返新北、台北、台中、高雄等運量不受影響，也會派員進駐火車站及轉運站，引導民眾轉乘。

桃園監理站站長黃成民表示，桃園火車站部分，周邊有各大客運場站提供南北運輸服務，已請桃園市警察局加強周邊道路交通維護。以桃園車站周邊而言，前站在萬壽路旁即有往台北松山機場的【5116】路線，復興路上NOVA前有桃園客運往鶯歌三峽的【5001】，國光客運桃園站提供往台北的【1816】、往台中的【1861】、往高雄的【1862】路線，還有中壢客運桃園總站提供的往松山南港【9069】、往市府轉運站的【9009】，另總站旁有往來內壢、中壢班次密集的【1路】市區客運路線。

至於後站火車站旁則有往板橋、萬華的【9089】及往松山機場的【1662】路線，另外延平路上桃園客運總站則提供往鶯歌方向的【5005】、往台北市府轉運站的【9005】、圓山轉運站的【9023】及往高鐵桃園站的市區客運【302】、【206】等路線。

監理站也說，勞動節連假期間各國道及公路客運路線均正常營運，客運業者也配合加開部分路線班次已符合民眾需求。連假期間，監理站也會派員進駐火車站、轉運站引導民眾轉乘。監理站也說，相關乘車資訊可下載「iBus公路客運APP」，或者桃園市政府交通局「桃園公車APP」，也可至公路總局網站查詢（http：//www.thb.gov.tw/）。