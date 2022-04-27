衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前通過6～11歲兒童接種莫德納疫苗，預計最快5月初開打，另在5月下旬～6月也將陸續開放青少年打追加劑、高風險族群施打第3、第4劑。因應接下來的施打需求，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，今年第5批莫德納疫苗137.16萬劑將在下午4點左右抵台。
指揮中心去年7月與莫德納簽署2年3500萬劑疫苗合約，今年預計供應2000萬劑。目前為止，共有571.35萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑及本批137.16萬劑。
陳時中表示，137.16萬劑莫德納剛剛已經起飛，預計下午4點左右抵達桃園國際機場。完成通關程序後，開獎直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，本批效期至今年7月3日。
至於上午衛福部透露本周將與輝瑞簽約，陳時中表示，詳細數目等簽完約在和大家報告，疫苗小組成員突破層層困難，簽約應該是可以完成的。至於會有多少劑、什麼時候來？可能要簽約的時候才能確定下來。
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