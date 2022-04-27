烏克蘭指控俄羅斯試圖在摩爾多瓦分離主義地區製造動盪，引發外界益發擔心烏克蘭戰爭恐升級成更廣泛的衝突，聯合國、美國與法國皆已表達關切。

法新社報導，聯合國和美國警告聶斯特河沿岸（Transnistria）地區的緊張局勢升級。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，表達和平渴望。

摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，主要語言是俄語，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。自蘇聯解體後，俄國在當地已駐軍數十年。

一名俄羅斯指揮官聲稱講俄語者在摩爾多瓦受到壓迫後，國家安全部、無線電塔和軍事單位於本週傳出爆炸事件。

這項說法引發外界對於摩爾多瓦恐成為俄羅斯下個目標的警覺，因為莫斯科在2月24日揮兵入侵烏克蘭，就是藉由製造藉口來合理化侵略行動。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特發文：「俄羅斯有意顛覆聶斯特河沿岸地區，同時暗示摩爾多瓦應等待『賓客』。」

他寫道：「壞消息是，如果烏克蘭淪陷，明天俄羅斯將兵臨（摩國首都）基希涅夫（Chisinau）城下；好消息是，烏克蘭肯定會確保該地區的戰略安全。但我們得先眾志成城。」

與此同時，基輔的軍事情報部門在社群媒體指控莫斯科準備對聶斯特河沿岸發動飛彈攻擊，這將導致平民傷亡，意圖將責任歸咎於烏克蘭。

一名聯合國發言人表示，秘書長古特瑞斯「正關注摩爾多瓦聶斯特河沿岸地區新發生的安全事件」。

美國表達了類似擔憂，但未明言支持基輔有關俄羅斯應負責的論點。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們仍擔心任何恐加劇局勢緊張的可能意圖。」「全力支持摩爾多瓦的領土和主權完整。」

與此同時，法國外交部發布聲明表示，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴摩爾多瓦外長波皮斯庫（Nicu Popescu），法國對於過去兩天聶斯特河沿岸地區的爆炸事件表示「擔憂」，但重申全力支持摩爾多瓦穩定、主權和領土完整的立場。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110427