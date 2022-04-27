疫情連日升溫，為了一起努力嚴守社區安全防線，Uber Eats 呼籲消費者落實零接觸外送，讓在宅防疫、遠距辦公等民眾都能安心點購餐飲與生活日用品，也減少外送合作夥伴的風險。

Uber Eats 建議消費者優先使用「放在門口」與信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay與LINE Pay等「線上支付」方式，將「放在門口」在App設定為外送選項，並且可以在門外放置椅子或桌子供外送合作夥伴放置餐點或商品，於收到可以取單的訊息或照片回傳後領取商品，不需碰面，以降低接觸風險。

Uber Eats 表示，Uber Eats已經依照主管機關相關的防疫安全指引，強化跟消費者以及外送合作夥伴宣導防疫安全措施的重要性，也會持續跟進疫情動態且做適當的調整。Uber Eats並期待外送合作夥伴成為優先提供疫苗、快篩試劑對象，讓他們在疫情期間承擔社會大眾和消費者期待，提供必要性服務同時，也多一些安全保障，更能安心上線。

為鼓勵民眾多使用「零接觸」付款方式，Uber Eats 推出「防疫三百」優惠序號，即日起至 5月31日，新用戶輸入序號「防疫三百」並選擇使用信用卡或是簽帳金融卡支付，享 2 次訂單金額各消費滿 199 元可折抵 150 元優惠。此外，Uber Eats 也針對新用戶和廣大優饗及雙享方案會員用戶群推出其他優惠方案，讓疫情下的頻繁需求中也節省花費。

Uber Eats新用戶優惠：下載 Uber Eats 首次註冊點餐，即刻享 30天無限次免運（訂單須滿最低消費金額）。還沒使用過 Uber Eats 生鮮雜貨的民眾，輸入「防疫五折」優惠序號，即日起至5月31日，享 3 次訂單金額各消費滿 100 元可折抵 150 元優惠。

Uber Eats 優饗方案或雙享方案之會員輸入「很會買生鮮」，即日起至5月4日，訂購生鮮雜貨享1次72折優惠（單筆消費金額須滿350元，單筆最高折抵100元）。輸入「五買生鮮」，5月5日至5月31日期間，訂購生鮮雜貨享1次120 元折抵（單筆消費金額須滿 499元）。

疫情成為日常，而民眾為了避免出入人多擁擠的場域，減少不必要活動或集會，日益仰賴外送服務。Uber Eats 與平台上超過6萬商家合作夥伴和願意選擇上線的外送合作夥伴盡力滿足消費大眾，我們也呼籲各方發揮同理心，在疫情嚴峻期間落實無接觸外送，體諒一時的不便，為社區安全一起努力。我們會持續溝通和協調，帶來可信賴且好品質的服務。