車禍發生後救護車緊急到場。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名吳姓男子開車時疑因爆胎先撞上走在路旁的一對謝姓母女，又再撞上一名機車騎士，傷者事後除控吳男毫無悔意，到派出所提告殺人未遂，沒想到員警回說「又沒住院還好」，痛批警沒同理心，讓她們承受二度傷害。對此，林園分局否認，表示一切依規定辦理。

41歲的吳姓男子22日10時許駕駛自小客車，沿大寮路外側車道由西向東直行時，疑似車輛右後車輪爆胎失控，撞擊一對行走於路邊謝姓母女後，再撞上陳姓摩托車騎士，車禍過程被監視器拍下，畫面相當駭人。傷者全身受傷送醫，所幸無生命危險，駕駛經酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因待交通大隊初步分析研判。

但車禍發生後，謝姓女子在網路上控訴，肇事者事後都沒有道歉，還裝作若無其事，因此隔天到大寮派出所報案，沒想到警方卻回應「又沒住院還好！」，這讓她們又更氣，質疑員警沒同理心。

對此，林園分局澄清，遭撞3人隔日至大寮派出所對吳姓車主提告殺人未遂，但因為交通事故現場照片、現場圖及肇因初判表等資料均未完成，而當事人執意提告，依規定受理製作筆錄後，等相關交通卷宗完成後，再移送地檢署偵辦。

警方說，對於當事人於網路控訴承辦員警用不屑口吻回應是「絕無此事」，員警受理後立即到達現場，並通知交通隊及救護車到場處理，事後也有依規定受理當事人提告。