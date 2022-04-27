中央流行疫情指揮中心今宣布取消簡訊實聯制，改用社交距離App取代，指揮官陳時中表示，社交距離App將在這兩天改版，未來如有收到接觸者通知，不需再由衛生局解除警訊，民眾只要仔細閱讀App中的注意事項，了解後就可以解除通知，App的功用僅作為宣導和提醒，不會有個資問題，請大家互相提醒下載。

陳時中表示，如在2公尺內接觸超過2分鐘，社交距離App就會顯示提醒，但並不等於密切接觸者，如果接觸時間比較長，有30分鐘甚至50分鐘，自己就要比較小心，可以考慮快篩，但並非唯一標準，如果當天才和確診者接觸，馬上快篩的效果也不彰，因為病毒不會那麼快展現，但建議不要聚餐、和家裡人接觸也少一點，接下來一段時間小心一點，自我防衛是很重要的。

陳時中指出，這兩天App將改版，以前如有收到接觸通知，需和衛生局聯絡，輸入密碼才會取消警訊，但現在轉變為提醒功能，會提醒接觸者7個注意遵守事項，只要仔細閱讀並遵守，了解後就按ok就解除警示，以教育和宣導提醒為主，資料也不會進到指揮中心，請大家放心，絕對沒有個資問題

由於社交距離App需開啟藍牙才能正常運作，如果有人下載了卻沒有正確使用，恐怕只是淪於形式。陳時中說明，整體防疫在大數管理之下，不會針對個案一一管理，當然很多人沒有做但也沒辦法，社交距離App是讓大家互相提醒，並不是以此斷絕社區傳播鏈，這個想法和以前已經不一樣了。