國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄27日新增257例本土確診個案，高市府衛生局也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄27日新增268例本土確診個案，但由於有5例個案的居住地或工作地位於外縣市，由中央轉銜至其他縣市，還有6例轉成境外移入，因此，高雄改為新增257例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽23例，外縣市旅遊史24例，特定娛樂場所19例，密切接觸者186例，疫調中5例，高市府衛生局也公布相關確診足跡。

高市府衛生局說明，高雄27日新增257例本土確診個案，與中央公布的268例有11例落差，其中5例數於外縣市個案，已由中央轉銜，另外6例屬於陽明海運從泰國返台的長明輪群聚案染疫對象，目前已將6案歸屬於境外移入個案。

高市府衛生局指出，相對風險較高的外縣市旅遊史染疫個案共有24例，包含台北8例、新北3例、桃園1例、台中2例、雲林1例、南投1例、嘉義2例、台南2例、屏東2例、台東2例。而密切接觸者同住親友85例、餐飲娛樂37例、職場環境47例、高風險場域17例。

高市府衛生局也對外公布重點確診足跡，其中包含總裁CEO鋼琴會館、越之星小吃部、角落酒吧、威尼斯精緻會館、九度空間Lounge Bar、新樂園會館、那間酒吧、酒空島音樂酒吧、哈囉市場等等均被列入確診足跡。