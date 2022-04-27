為了減少一次用飲料杯用量，環保署日前預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，提及7月1日起不得使用發泡塑膠（保麗龍）一次用塑膠飲料杯，但經過多次研商會後，環保署公告的版本改為配合聯合國減塑協議，要求地方政府應在2024年12月31日前提報實施減禁用塑膠一次性飲料杯時程。

環保署擬在明天公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求包括連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等業者在內，應提供自備飲料杯消費者至少5元價差，而連鎖便利商店及連鎖速食店應自明年1月1日起提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量，至於如保麗龍杯、塑膠飲料杯等，則授權地方政府於2024年12月31日前提報飲料店限用塑膠一次用飲料杯實施日期。

據統計，我國在2020年共使用22億個一次性用的塑膠杯，環保署官員表示，此次該法規上路預計有5萬多個業者受影響，預計今年7月1日起連鎖飲料店等業者應提供飲料售價5元以上優惠，而明年起連鎖便利商店、連鎖速食店應提供循環杯借用，並有分階段目標，如未遵守將以廢棄物清理法開罰。

環保署官員提及，原本草案規劃今年7月1日全面禁用保麗龍杯，但考量實施期程過短，會對業者衝擊過大，因此參考「一次用免洗餐具」禁用期程，也配合聯合國減塑協議，因此包括保麗龍杯在內的塑膠一次用飲料杯禁用時程應在2024年12月31日前提報實施。