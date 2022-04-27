石門水庫收費新制今年4月9日起實施，水庫周邊7鄉鎮區居民改為車輛註記免費入園，但仍有許多民眾反映限制過嚴，北區水資源局先是放寬鄰近環湖路的大溪區復興、義和里民免費入園不受「1人1車」限制，近期再與市府觀光旅遊局協商，決議5月16日起設置服務窗口，周邊7鄉鎮區民眾未註記車牌車輛，可憑身分證換取單次免費入園票券。

石門水庫入園車輛改採電子感應收費系統，入園停車費也大幅調漲，雖然維持桃園、新竹及宜蘭鄰近7鄉鎮區免費，居民每人可登錄1輛汽機車免費進出，此舉仍造成民眾不滿認為權益限縮，有人認為名下有多輛車，或是車輛登記在公司名下，以及入園停車費漲幅超過3成實在太高，以及桃園市民沒有優惠折扣等，新制上路不到1個月，引起遊客及附近居民強烈反彈。

觀旅局近期與北水局及園區營運廠商達成協議，自5月16起，在坪林管制站旁設置服務窗口，大溪、復興及龍潭區居民未註記車牌之車輛，可憑身分證換取單次免費入園票券，期盼解決鄰近居民權益限縮問題。

市議員陳治文表示，觀旅局與北水局協調結果，雖未能完全符合民眾的期待，但也不失為一種變通措施，她也說，坪林收費站設服務窗口，外部僅有5格停車位，擔憂假日車潮湧現，民眾還要找車位下車辦理並不方面，建議再多設幾處服務窗口才能更便民。