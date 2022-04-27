疫情燒進校園，台北市國、高中本周進行線上教學演練，但國小暫不實施。台北市議員吳世正今呼籲，沒有打疫苗的國小生應該停課，改採線上教學。對此，台北市長柯文哲透露下周將開始打疫苗，有規畫放疫苗假。副市長蔡炳坤回應，下周有3天疫苗假，可進行線上教學。

柯文哲下午赴市議會報告追加減預算，吳世正於質詢時表示，4月15日全國1209例時，叫建議教育局台北市應該超前部署，預防孩子感染，趕快研究是不是先停課，因為確診案例一定會往上爬，果然現在全國8800例，代表北市很多家長也有潛在感染，家長一定會傳染給孩子，小學沒有打疫苗，風險又最高。

吳世正指出，幾天之後，教育局就宣布國高中在家上課，但其實小學生的風險更大，大人已經有高感染率，小孩一定會被感染到，他們又沒有打疫苗，建議北市考慮都會區，人口密集、流動多，先宣布小學停課，也許怕家長措手不及，可以事先宣布，兩天後或下周一先暫停小學生到校上課，在家中線上教學。

吳世正說，不要再等中央了，看到數字行動已經來不及了，柯文哲現在講「軟性封城」，但也是看到數字才開始動，那已經來不及、無法預防，既然要做就先做，呼籲走在中央前面，台北市先預防性暫停，提早宣布國小停課，避免小孩感染，告知家長，等疫苗先停止上課。

柯文哲回應，下周可能要開始打疫苗，還要學生來學校打疫苗，本來有規畫打疫苗給他們放疫苗假，但是還是要先來打疫苗，「有這種變形的規畫」。

蔡炳坤補充，打疫苗可以3天休息，藉這個時間讓學校線上教學，且彈性比較大，即使超過3天也沒有關係，學校可以放疫苗假3到5天，但不是同時間，因為學校是依序打疫苗。

吳世正認為，有一半家長不太願意讓孩子打疫苗，不會去打疫苗，這也要考慮進去，不來學校的是否要預防性停課，做一些走在疫情前面動作，不要一直看數字做動作，那會天下大亂、兵荒馬亂。

柯文哲允諾，回去研究看看，因為小學生停課讓家長很麻煩；教育局長曾燦金也說，明日提到防疫會報討論，原則上鼓勵。