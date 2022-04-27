比特犬傷人事件頻傳，屏縣府5月將為飼主授課，減少攻擊行為發生。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

比特犬傷人事件層出不窮，去年底屏東就有犬隻咬死3歲童，引發外界關注，農委會更在今年3月正式公告列為禁止輸入及飼養犬種，屏東縣政府也決定開辦訓練課程，增加飼主責任教育，並期許減少攻擊行為發生。

根據統計，農委會公告禁止飼養犬隻包括比特犬、美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬，目前屏東登記飼養隻數共631隻，其中以比特犬589隻最多。

屏縣府農業處動保科長李繼雅表示，從去年9月至今，包括春日鄉比特犬咬死3歲男童在內的案件，全縣共發生5件犬隻傷人，其中狗咬狗也有5件，當時外界一片譁然，事後更傳出棄養潮，收容中心已接獲至少10隻遭棄養比特犬。

為避免類似傷人案件再次發生，屏縣府將在5月與屏東科技大學工作犬訓練中心合作，由專業訓練師開課，針對比特犬飼主開辦教育訓練，從遭比特犬攻擊後的因應措施及相關防範作為，盼除增加飼主責任教育外，也期許減少攻擊行為發生。

李繼雅說，縣內飼養比特犬主要位於原鄉或農村，目的是用來協助打獵及看守果園，因此以放養為主，雖現行法令規定必須植入晶片及完成寵物登記，但考量如果逕行開罰，結果恐衍生後續棄養潮，所以還是以鼓勵及宣導為主。

為鼓勵民眾登記，屏縣府也與民間登記機構合作，全縣共有35間動物醫院加入合作行列，未來飼主只要攜帶身分證及植入晶片證明書辦理登記，就能減少攜帶犬隻到縣府的舟車勞頓。但李繼雅也強調，所有飼養民眾必須在2023年2月28日前完成登記，否則將依動保法規定裁處5萬至25萬元，並得沒入犬隻。