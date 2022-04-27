新竹市27日新增82名確診個案，累計今年以來有502名確診個案，0例重症，另目前居家隔離者有1860人，康復出院93人，全市有23校因確診持續停課或停班中。

國軍社區篩檢站採檢情形部分，該站26日共計篩檢656人，目前已檢測出13人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

衛生局表示，竹市目前「確診者居家照護」，截至今天中午已收案共208人，民眾若屬確診者、居家隔離者，可加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」(https：//line.me/ti/p/@home_care_hc) ，可協助每日健康狀況追蹤、緊急救護需求、通訊診療、送餐，都可以單一窗口統一處理。

此外，26日起居家隔離天數縮短為3＋4天，其中自主防疫之4天，教職員工生應以「不到校」為原則。疫情變化快速，防疫規範也會隨疫情即時調整，市府再次呼籲，民眾應確實遵守防疫規範，才能在生活跟防疫中取得平衡，讓疫情早日過去。