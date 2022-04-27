安盛生(6734)獲日本樂敦製藥策略投資，將加速PixoTech全球技術授權，雙方將共同合作開發新品。未來樂敦製藥將從安盛生獲得PixoTech智慧型手機的診斷演算技術和應用程式授權，以開發和銷售創新的居家自我檢測產品。

安盛生的第一款產品安必測PixoTest血糖監測系統就是基於PixoTech平台開發，並在2017年成為世界上第一款獲得美FDA核准透過智慧型手機檢測血液的產品。

安盛生核心技術平台，PixoTech受到70多項國際專利保護，可將智慧型手機轉變為體外診斷醫療儀器，用於即時定點照護檢測和居家自我檢測。PixoTech可控制智慧型手機的鏡頭和螢幕顯色模組，並通過獨家演算法來分析各類型的免疫分析和酵素呈色試片。

在後疫情時代，安盛生持續致力於透過PixoTech技術授權來加速居家自我檢測市場的開發，為數位健康生態的發展賦與新動能。PixoTech可以靈活地應用於各種免疫分析及酵素呈色分析檢測的數位化，以縮短傳統試片製造商跨入數位健康的研發時間。此外，它還可作為藥廠開發藥物

樂敦製藥策略長(賴)木英俊先生表示，投資安盛生將深化樂敦製藥及安盛生在一系列新產品共同開發上的合作，從而透過這一波數位轉型以擴大雙方的檢測和診斷藥物業務。