迎戰2022地方選舉，民進黨預計今日下午正式提名立法院副院長、立委蔡其昌參選台中市長，國民黨文傳會副主委黃子哲、台北市議員徐巧芯等人今批評，蔡其昌過去以副院長身分行文關心貪汙法官胡景彬的假釋申請案，呼籲蔡若要參選，應說清楚兩人關係、為何出面關說，且台中還有其他人才，「提名蔡其昌根本是對不起台中人」。

台中高分院前法官胡景彬過去被起訴違背職務收賄、財產來源不明共2罪，還深陷性招待疑雲，被封為「中華民國史上最大貪官」、「吸奶法官」，最終被判刑18年6月徒刑，現正服刑中，蔡其昌卻被踢爆發文給矯正署，要求協助關心胡景彬的假釋申請，引發爭議。

台中市議員黃健豪說，蔡其昌幫貪汙又有三妻四妾的法官發函關切假釋，事後也未說明兩人關係，把責任都推給辦公室主任，實為失格的副院長，且綠營在台中市有6位立委，卻選擇徵召蔡其昌，難道找不到人選台中了嗎？此人選根本對不起台中市民。

黃子哲質疑，自己在國會有20年工作經驗，蔡其昌辦公室對外聲稱這是鄉親陳情案，但這並非一般選民服務，又是重大人物，蔡其昌怎麼可能不知情，行政機關也會礙於他身份不得不做。參選是蔡其昌的權利他會尊重，但蔡應針對關說案正式道歉。

國民黨台中市黨部發言人許育璿則說，司法是社會正義最後的防線，胡景彬惡名昭彰，令司法界蒙羞，各種劣行在入獄前已長期有媒體大幅報導，隨便查都一清二楚，蔡其昌團隊護航這樣法官，台中人不會接受。

針對蔡其昌團隊質疑台中空汙未改善，許育璿說，蔡其昌提案的中火門神決議文才令台中人匪夷所思，連台中市政府都已經和經濟部及台電達成共識，蓋完燃氣機組就要拆燃煤機組，蔡其昌竟然用立法院主決議來反對拆燃煤，內容白紙黑字寫著「除役不拆除，機器保留」，台中市民的肺淪為發電備胎。

徐巧芯則批評，如果當副院長就出現這種關切貪汙法官的函文，當市長又會關切什麼個案呢。回顧蔡其昌過去紀錄，民進黨政府主張開放萊豬、開放核食，對照現任市長盧秀燕努力替市民把關，可見蔡其昌完全不能守護市民。