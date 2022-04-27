本土疫情升溫，單日確診數逼近萬例，近期民眾面臨不少疑難雜症而需要求助1922或地方防疫專線，但電話滿線情況不斷，引發民怨。中央流行疫情指揮中心整理近期民眾進線1922的五大問題，供民眾參考。

Q1 如果我已經接獲醫院通知或查詢健保快易通APP檢驗PCR結果為陽性，但尚未接到衛生單位通知，該怎麼辦？

若PCR檢驗結果為陽性，不論是透過健保快易通APP或探檢院所告知，但尚未接獲衛生單位連繋，請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。在家中請單獨一人一室，盡量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。

Q2 我自己使用家用快篩檢驗為陽性，後續該如何處理？

若為居家隔離者，請聯絡衛生單位解除電子圍離，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，並速至鄰近的醫療採檢院所或社區採檢站進一步檢測。使用過的採檢器材須以塑膠袋密封包好，一併攜帶至醫療採檢院所或社區採檢站，交予院所或採檢站人員。

Q3 我接到確診親友（即同住家人、同班同學、同職場同仁）通知我是他的密切接觸者，但尚未收到居家隔離通知書，該怎麼辦？

民眾在收到確診者、衛生單位或任職單位防疫長等通知為密切接觸者時，就可以開始執行居家隔離並快篩，以與確診者最後一次接觸起算三天居家隔離，第四天起快篩陰性可以出門。

Q4 我是確診者,居家照護期間，若出現喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇/指甲床發青等症狀，該怎麼辦？

如有上述症狀請立即聯繋119，或聯繋衛生局依規劃指示，以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式前往就醫。

Q5 我是居隔者，但現在居隔天數改為3+4天，要怎麼計算？

4月26日前已開立電子居隔書者，已由系統自動更新隔離迄日及取消隔離日後重新發送。已隔離3天(含)以上者，一律以4月26日作為隔離迄日；隔離未達3天者，則隔離迄日由系統自動計算為接觸日次日起算3天。