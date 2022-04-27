搶母親節商機，台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」自5月1日至5月31日止推出「寵愛媽咪」感恩月活動，凡兩人以上同行，不分平假日於「MJ Kitchen」自助餐廳享用午或晚餐，於FB、IG打卡上傳與媽咪用餐合照，即享有原價75折優惠，現場加入萬豪會員可再享免一成服務費，每位成人只要810元起。而母親節當周二日（5/7、5/8）則以原價消費計算，每位成人再加贈限定溫馨饗食「肥豬蝦」乙隻及「蟹黃海鮮燕窩羹」乙碗，每位1,280元起。

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」五月起也同步開放訂購可外送到家享用的「寵愛媽咪精選美饌」外帶套組，六人套組原價6,999元，5月9日前訂購享早鳥優惠價5,999元，在家也能輕鬆為媽咪度過最溫馨的母親節。

台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」推出的「寵愛媽咪精選美饌套組」，自4/28日至5/31開放訂購，單套原價6,999元，5月9日前於官網或現場完成預訂及付款可再省千元，每組早鳥優惠價5,999元，現場自取另外加贈「Full Moon滿月精釀」泰國冠軍精釀啤酒2瓶，如需外送則享10公里以內免運費服務，超過10公里以上運費則另計，從開胃菜到甜點的豐富美味，在家就能輕鬆品味大餐，貼心討好媽咪味蕾。

【未成年勿飲酒，禁止酒駕】