「三番兩次受政治打壓」 林姿妙：相信天公疼憨人

年底九合一大選，國民黨中常會今啟動提名，通過徵召雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠及宜蘭縣長林姿妙爭取連任，而身陷官司中的林姿妙坦言，雖然她三番兩次受政治打壓，但「天公會疼憨人」，她將勇敢起飛為宜蘭奮戰。

國民黨主席朱立倫表示，今日通過4位國民黨現任的縣市長提名，目前疫情嚴重，因此讓縣市長透過視訊方式一起參與中常會，4位縣市長最大特點是，都是現任在基層認真努力做好所有縣政工作，不但行政更慈愛，像媽媽精神做好縣政工作，常會也將給予最大支持。

黃敏惠表示，嘉義市不能被遺忘的城市，這是她對這塊土地的承諾，戰戰兢兢努力讓嘉義市被看到，希望嘉義市超越嘉義市，即便得不到中央的關愛，相信危機就轉機，只要團結努力就會勝利。

張麗善指出，歷經13年民進黨執政，雲林縣要翻轉不容易，現在雲林是農業大縣也是觀光大縣，未來也要成為智慧科技大縣，還要讓年輕人留在地方，希望雲林縣真正成為農工商並進的城市。

王惠美強調，彰化縣是六都之外最大縣，但長久統籌分配款敬陪末座、年輕人流失等問題，3年多來她改造了彰化縣，爭取彰化升格，雖然改革有阻力，但她希望不分黨派彰化人都可以安居樂業。

林姿妙直言，今年初開始她三番兩次受到政治打壓，感謝黨內全力相挺鼓勵支持，讓她一路勇敢走過來，今日也正式獲得國民黨徵召爭取連任，她相信只要堅持到底，「天公會疼憨人」，為了捍衛公平正義、民主價值，她會全力奮戰到底，讓宜蘭靜好。

朱立倫表示，民進黨因為在民主聖地宜蘭無法超越、贏過林姿妙，就動用司法手段政治打壓，讓大家感受到嚴重肅殺氣氛，國民黨也成立相關律師團，一定要捍衛林姿妙司法權益跟清白，相信縣民眼光的雪亮的，全黨也一定會做好她的後盾，爭取高票連任勝選。