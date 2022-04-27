時序即將進入5月，繼上海之後，北京也提升了疫情保衛戰全面核酸檢測，而美股受到大陸疫情跟烏俄戰爭影響也出現大跌局面，與印度神童阿南德同門派的吠陀占星師李靜唯老師指出，台灣時間29日上午11點土星終於離開待了兩年半的摩羯座正式進入水瓶座，這也是為何印度神童頻頻說4/28會出大事的原因，再加上計都、羅喉兩大凶星已經進入天秤和牡羊座，這樣的星象變化將會導致全球政經局勢存在更多的不確定性。

李靜唯老師分析，土星進水瓶堪稱半吉半凶，凶的是烏俄戰爭武器可能會再度進化，這場消磨戰可能要等到7月以後才有緩解跡象，但即便屆時烏俄戰事趨緩，其他地緣政治軍事衝突還是隨時可能發生。

另外大家最擔憂的是台灣、上海跟目前瀰漫封城氣氛的北京，疫情正在頻創新高，李靜唯老師指出，這波疫情最快也要到6月底或7月初才會慢慢緩和，大家必須學習跟病毒和平共存，未來對人類的威脅也會越來越小。

李靜唯老師特別指出，5月份主要的星相有三個，包括4月30日「日偏食」、5月16日「月全食」跟5月11日起的水逆，其中，「日偏食」、「月全食」共同影響範圍雖僅限於南美洲，但因凶星羅喉與土星也產生相位，全球還是要注意地震洪水海嘯等天災意外。

5月11日水星開始逆行在金牛座直到6月3日，會導致人際溝通及交通運輸受到嚴重阻礙，同時也要特別注意虛擬貨幣的負面消息。但好消息是，從去年底開始帶來各種負面能量的「蛇的格局」(Kala Sarpa Yoga)，隨著4月25日水星進入金牛座正式破局，再加上5月金星與木星同時合相在雙魚最旺相位，在經濟方面可能會看到國際間金融交流轉趨緊密，甚至在5月16日之前某些國家股市會有不錯的表現。但5月16日前凶星計都跟火星同時也產生相位，儘管目前烏俄戰事看似如澤倫斯基所言佔盡優勢，隨著5月17日火星進入雙魚座後，烏俄戰爭可能又會產生新的戰局變化。

李靜唯老師強調，由於負責搞破壞的凶星羅喉已經進入牡羊座，牡羊代表強大行動力，屆時將連火星都會進來攪局，國際間的戰事恐怕不僅限於烏俄兩國，可能還會有新的地緣政治國家出現戰事，上一次羅喉進入牡羊大約發生在2003到2004年間，恰恰是陳水扁正在準備連任的時刻，當時整個社會確實充滿不確定性，而今年羅喉也進入牡羊座，所以李靜唯老師預估，未來一年半全球政經局勢都非常不穩定。

再加上進入天秤座的計都不斷將傷害擴大，所以關於國際間舊有的秩序及合作關係也可能被破壞殆盡，李靜唯老師形容，這就類似塔羅的13號大牌「死神」逆位，象徵壯士斷腕結束後再劫後重生，可喜的是，此時象徵幸運能量的木星剛好進入跟溫暖療癒有關的雙魚座，代表身心靈自我成長的產業也將會越來越蓬勃興盛。