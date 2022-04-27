國民黨議員吳瓊華指出，購物節確有帶動經濟的效益，近來疫情又升溫，市府今年應加碼、擴大舉辦。(林欣儀攝)

2021台中購物節去年底落幕，消費登錄金額高達291億元，今天在議會引發討論。民進黨議員陳淑華抨擊，購物節效益有膨風之嫌，且領獎程序繁複，甚至要提供全家戶籍謄本，憂心個資可能外洩；國民黨議員吳瓊華、黃健豪、李麗華認同購物節成效，呼籲市府今年加碼、擴大舉辦。

陳淑華表示，購物節登錄金額許多是買房、買車，且大型百貨、賣場占多數，實際帶來的效益根本是膨風；此外，有選民反映，在過年後竟突然接到中獎簡訊，查看後才知道自己被遞補中獎，6萬1000多個獎項有3725個遞補，且到2月才通知，使得購物節到現在還無法結案。

陳淑華說，購物節領獎程序更是繁複，不僅要列印相關表件、附上存摺及收據影本等，還得檢附全戶戶籍謄本，連選總統、選市長都不必全戶戶籍謄本，且全戶戶籍謄本內記載全家人各資，很擔心有外洩風險。

經發局長張峯源表示，因公款兌獎有一定的流程，整個中獎資料審查是委外由廠商負責核對，但市府與活動委辦單位有契約並敘明個資保密條款，若民眾各資外洩，廠商須負賠償損害責任。

吳瓊華則說，去年購物節登錄金額291億，其中53億為外縣市民眾來消費，確實有帶動經濟的效益，今年建議與一指通合併；且因去年有中央振興券加持，目前中央還沒確定是否再發振興券，但疫情又升溫，市府應加碼舉辦、刺激消費，同時找到好的代言行銷手法。

黃健豪說，根據中華經濟研究院研究報告，台中購物節直接產值效果達83.2億，市府每創造1元消費，可帶動1.75至2.46元的總體經濟產值，確有其效益，今年盼延續去年抽現金的模式，提高民眾消費誘因，並應加碼擴大舉辦。

張峯源說，去年購物節活動成效良好，今年預計在11、12月舉辦，也將擴大規模，將進行內部討論後再向議會提出追加預算。