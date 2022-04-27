台中市27日新增356位本土確診個案，其中逢甲大學爆出多點群聚，單日新增30例，累計全校陸續有63人確診；另，台中市經發局、都發局以及消防局分別各有1人確診，市長盧秀燕強調，市府早已有因應措施，不會影響到公務運作及救災。

台中市長盧秀燕在下午的疫情記者會中表示，台中市本土個案新增356例，依指標個案分類，校園群聚42例，含逢甲大學新增30例；據悉該校是多點爆發，先有人是去參加阿妹演唱會確診，爾後又陸續有學生確診，累計已有63人員確診。

由於該校是為教育部主管，但因為學生也全居住在台中，盧秀燕也指派一名局處首長協助該校負責連絡與協助工作，包括環境清消或是醫療或照顧需求，都予以即時協助。

26日中市新増356人中有18人為職場群聚；另家庭及朋友群聚71例；而台中市政府三局處包括經發局、消防局以及都發局各一位同仁在26日確診，經發局為市場管理科內勤行政助理，確診，經發局匡列3位同仁快篩皆為陰性，公務運作不受影響；而消防局文昌分隊1名同仁也確診，該分隊有34人，其中1人在外地受訓，33名接觸者快篩全為陰性，也安排鄰近分隊支援，該區域救災不受影響。

另，都發局也有1名營造施工科內勤助理確診，該局按九宮格原則匡列7位同仁居家隔離，其中6人進行也篩為陰性，另有1人做PCR，結果尚未出爐。