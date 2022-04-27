台東縣新增確診者25人，停課達11班13校。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣27日新增25名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於1-71歲不等，皆屬輕症，13例為密切接觸者確診，4例居住外縣市（2例新北市、1例花蓮縣、1例高雄市），8例為自覺身體不適自行就醫感染源待釐清。台東縣日前已啟動居家照護方案，有63位縣民申請。

從初步疫調了解，13例密切接觸者確診個案中，3例同校、3例為職場、7例為親友接觸傳染，相關足跡皆已提供給環保局戶外清消，後續仍持續疫調及接觸者匡列，目前台東縣累計匡列1235名密切接觸者，其中427位接觸者仍管理中。

教育處指出，今日全縣新增5位學生確診案例，累計校園共63學生及6老師。因疫情新增學校停課資訊部分，自27日起暫停實體上課的學校有霧鹿國小利稻分校附幼（全園）、四維幼兒園（全園）、竹湖國小（1班級）、台東女中（1班級）；調整暫停實體上課的則有，卑南國中延長停課（1班級）、豐田國中縮短停課(全校）、東海國中縮短停課（1班級）、東大附小延長停課（1班級）。

台東縣長饒慶鈴表示，全台疫情持續升溫，本日全國確診人數也將近9千人，台東縣內醫療資源有限，為了避免醫護人員和醫療體系負荷過於沉重，已於本月24日啟動居家照護方案，並提供居家關懷專線089-347533及1999，兩個專線皆可24小時服務民眾。

饒慶鈴指出，規畫居家照護是針對輕症或無症狀的確診民眾進行生活關懷服務及健康照護2大面向服務，內容包含安心守護包派送、心理諮詢、隔離垃圾清運、及遠距醫療、健康監測等服務。目前已有63位縣民申請使用，藉由局處合作分工方式，提供生活關懷及照護，希望民眾在疫情嚴峻的狀況下齊心抗疫、安心在家，守護台東。