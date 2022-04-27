分析人士說，隨著中國與索羅門群島簽署安全協議影響鄰國澳洲國內政治，數十年來，外國的作為首次成為澳洲選戰核心議題。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將對中國的鷹派立場視為選舉力量，但距離大選僅剩數週之遙，他領導的保守派自由黨（Liberal Party）在國安問題方面居下風，在野的「勞工黨」（Labor Party）指控其在太平洋地區拙劣的外交能力，讓澳洲變得「沒那麼安全」。

路透社報導，雪梨大學（University of Sydney）教授賈克曼（Simon Jackman）說，自冷戰以來，察覺到來自另一個國家的威脅一直不是選舉焦點。

他受訪時表示：「對年輕選民來說，鮮活的記憶中並沒有那樣的印象。」

莫里森所屬的自由黨政府曾表示，自由黨對中國的立場，是選民支持這個政黨的理由，並在沒有證據的情況下聲稱北京支持勞工黨。

勞工黨如今把焦點放在自由黨政府在國安方面的疏失，批評自由黨政府未能阻止中索簽訂安全協議，是澳洲有關太平洋地區最嚴重的外交政策失誤，此外還將北部達爾文港租給中國民營企業嵐橋集團99年。

莫里森24日表示，中國若在索羅門群島建立軍事基地，對澳洲而言將是一道「紅線」。

勞工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）在北京宣布索、中簽署安全協議後說：「我們知道索羅門群島是一個戰略地點。我們知道在第二次世界大戰期間，那裡發生過一些爭奪太平洋控制權最激烈且最重要的戰役。」勞工黨也揪著副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）將索、中簽署安全協議比擬為古巴飛彈危機不放。

勞工黨今天將選戰焦點從生活成本和就業問題，轉向公布一項在太平洋地區促進外交、軟實力、對抗氣候變遷和財政援助的計畫，使得索、中安全協議成為選舉核心議題。

莫里森說：「他們在太平洋問題上玩弄政治手段，而唯一從勞工黨對政府攻擊中受益的是中國政府。」

本週一項「兩黨擇一」（two-party preferred basis）的民調顯示，中間偏左的勞工黨以53%比47%領先保守的「自由黨/國家黨聯盟」（Liberal-National Party coalition）。

澳洲選民是否像政治人物一樣關心中國崛起，仍是個懸而未決的問題。

賈克曼說，國安問題很少成為選民的關注焦點。他補充說，主要政黨在對中國的政策上「幾乎沒有差別」。

他說，今年民調顯示，對選民來說，經濟、氣候變遷、住房負擔能力和健康是更重要的問題。