上海社會科學院經濟研究所研究員詹宇波27日在澎湃新聞撰文指出，2022年第一季經濟運行數據公布，3月下旬暴發疫情，對上海經濟影響已在統計數據上體現。總體上，上海GDP在第一季實現同比3.1％的增長，低於同期大陸4.8％的增長水準。分產業來看，第一、二、三產業同比分別增長7.7％、2.4％、3.3％，不難看出，作為支撐上海經濟主要支柱的第二、三產業增幅下降是拖累第一季經濟表現主要原因。

與以往不同，在公布今年第一季數據時，上海統計部門對一些關鍵性指標專門區分了1-2月份和3月份的表現。上海經濟在1-2月份的表現堪稱優異，一些主要指標明顯優於大陸平均水準，但3月份受疫情影響出現了大幅下滑。

詹宇波稱，從產業層面看，上海的不同產業在受到疫情衝擊後出現了較大程度的分化。第二產業受到的衝擊較為嚴重，全市35個工業行業僅有12個行業工業總產值實現增長，增長面為34.3％。今年第一季全市規模以上工業增加值同比增長3.9％，其中3月份下降10.9％。由於上海第二產業在2020年第一季下降18.1％，因此預計今年第二季的第二產業降幅將高於第一季。此外，相比第二產業，2020年第一季第三產業降幅僅為2.7％，且在第二季將降幅縮小到0.7％，據此認為，第二產業和第三產業的這一分化將在今年重演，即在遭受衝擊時，第三產業能夠表現出比第二產業更強的韌性。

詹宇波強調，就不同經濟部門受到的影響來看，預計疫情會對上海的消費造成較大衝擊。但是基於2020年數據的分析預期，今年抵禦疫情衝擊、支撐經濟恢復性增長的主要力量仍然來自於投資。

詹宇波認為，除對上海本地經濟的衝擊外，還應考慮本輪疫情通過產業鏈和供應鏈對長三角周邊區域經濟的影響。以汽車行業為例，上海擁有上汽、特斯拉等國內外重要車企，其供應商遍布上海本市及江浙等周邊地區，同時本市汽車零組件供應商也為外地車企提供零組件。目前外地物流可以進入上海，但不能及時返程，且物流運費漲幅較大，這無疑使得本地及外地的車企供應鏈難以恢復到之前的水準。

詹宇波建議，應對疫情衝擊，在投資方面，應以五大新城建設為重點。目前新城跟上海主城在基礎設施、公共服務、生活設施等方面還有較大差距，因此可以通過加大投資為新城導入更多產業和人口。而在消費方面，可以嘗試發放消費券以保障和鼓勵上海居民消費。