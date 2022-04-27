觀止步道的強化整理和增設硬體設施，將由金門國家公園管理處評估可行性。（陳玉珍立委辦公室提供）

立委陳玉珍服務團隊偕金門國家公園管理處、縣文化局等單位現地履勘。（陳玉珍立委辦公室提供）

坐落於金門西半島的古崗傳統聚落山明水秀，更有南明魯王朱以海流寓金門島時，手書題刻的「漢影雲根」碣和鄭成功的岳父、董颺先進士在「觀止」步道的摩崖石刻，以及他埋骨青山的古墓。立委陳玉珍服務團隊偕金門國家公園管理處、縣文化局等單位履勘，未來朝串連成觀光帶並向中央爭取列為國定古蹟，讓歷史文化資源獲得更好保護和運用的方向努力。

陳玉珍指出，在與金管處和縣議員董森堡、古崗發展協會會勘後做出幾點決議：一、有關觀止步道的強化整理、增設噴水池、石椅和硬體設施，由金門國家公園管理處錄案並評估可行性後，即籌措經費辦理。二、附近周邊3座240砲堡為軍方列管營區，其中1座所在原是挖掘魯王真塚處，具有歷史意義，由立委陳玉珍辦公室向國防部爭取撥用。三、董颺先進士墓及石刻群由金門文化局向中央提報爭取列為國定古蹟，以利後續向文化部爭取預算修復。

陳玉珍表示，本案涉及向國防部爭取撥用營區，以及向文化部爭取預算修復董颺先進士古墓，將分頭與相關部會研議處理，期待未來漢影雲根碣及觀止步道一帶能串連活化，形成觀光遊憩網絡，同時也讓珍貴文化資產獲得更好保護，充實金門觀光品質的厚度與深度。