連靜雯現在忙於工作，對結婚沒有憧憬。（至善基金會提供）

「斜槓女王」連靜雯今日出席公益活動記者會，近日演藝圈頻傳確診，她表示過去3年一直有台劇、8點檔邀約拍戲，但因為事業上投入大量精力，沒辦法長時間拍攝，至今已經推掉10多部戲約，「一聽到要拍200集，我就卻步了。」但目前有題材比較特殊的電影找上門，她表示不排斥。

她的麵食事業因為線上與實體通路並進，受到這波疫情影響較小，業績反而逆勢成長，「我以前連直播都不會用，但現在線上工具都很上手，不用出門就可經營。」現在副業也成功挺進第2年，連靜雯除了感謝，也說經營之道，仍在學習當中。

現階段的連靜雯表示完全沒有想戀愛的衝動，前幾年還有約會對象，現在沒有，且每天工作都很忙，很享受一個人的生活，休假時間就忙著安排家族行程，最喜歡和2個姪子互動，但過慣單身生活，對結婚完全沒憧憬 「現在有人說要跟我結婚，我反而會怕。」

而這次幫助都市原住民媽媽就業的活動，讓連靜雯想起自己剛入行，默默無名的辛苦日子，「拍戲酬勞要給公司抽4成，薪水結算日後2、3個月才領到錢，那時為了省錢，每天從撲滿挖50元渡日，吃劇組帶回來的便當，那時很懷疑人生，還再想是不是要去打工。」自己熬了10年才慢慢有成績，也因此很能體會原住民媽媽為經濟來源辛苦渡日，一聽說有這個計畫，便一口答應，期望能用自身影響力幫助更多人。