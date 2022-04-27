烏克蘭女性陳述被俄軍性侵的遭遇。

烏克蘭法醫在基輔郊區的大型亂葬崗中發現更多俄軍性侵女性後殘忍殺害的新證據，當中部分遺體狀態相當駭人，包括面目全非、被打成碎片無法拼湊，還有人甚至沒有頭。

英國《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭法醫佩羅夫斯基（Vladyslav Perovskyi）率領的驗屍官團隊近期持續在基輔郊區城鎮布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、博羅江卡（Borodyanka）等地的大型亂葬崗進行驗屍，目前已經為數十具遺體進行屍檢，佩羅夫斯基說有些遺體顯示這些女子在被性侵後遭到槍殺，他說目前還在蒐集數據，預計還要檢驗數百具遺體。

他說他們平均一天要檢驗15具遺體，許多遺體嚴重毀損，包括許多焦屍、「嚴重毀容到難以辨識的屍體」，還有臉被打成碎片、無法拼完整的遺體，甚至有些遺體根本沒有頭。

佩羅夫斯基說他們檢驗的部分女性遺體顯示死於機關槍掃射，背部至少有6個以上彈孔。

一名匿名驗屍官透露，有些遺體的毀損程度嚴重到難以辨識她們是否被性侵或性虐待。

自俄羅斯部隊撤出基輔郊區後，數十名女性通報警方、媒體、人權組織有關俄軍的暴行，包括被輪暴、在兒童面前被性侵等。

一名人權組織志工表示，團隊1日前往基輔北邊協助撤離當地居民，結果他們在民宅及地下室內發現3名赤裸女子，這些女子明顯被毒打過，他們也目睹10名女性向警察報案被性侵。

負責調查女性受到俄軍侵犯事件的基輔檢察官特卡連科（Oleh Tkalenko）表示，辦公室已經收到相關案例細節。