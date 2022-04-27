新北居隔轉型試辦草案送交中央，外界認為草案只能靠民眾自由心證，衛福部長陳時中則認為太快風險大，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，這絕對非0＋7，是7天的自我居隔轉型，如中央核准就會公告相關罰則。

新北市長侯友宜進一步說明，防疫只有大家同心齊力，防疫有防疫法令，新北如看到狀況一定會跟中央協調溝通。面臨中央調整過程中，是否能讓跟居家照護一樣讓新北先行，一定要中央核准才會做。

至於居隔轉型後是否代表不需再做疫調？陳潤秋說，疫調現在都用自我疫調來取代，居隔轉型就是用自我居隔，讓大家高危險同住家人接觸者在家中待7天，減少傳播鏈。

居隔「3＋4」新制上路，新北今有2萬8361人解隔，比昨爆增約2萬人，新北市長侯友宜表示，一個政策轉變過程，最重要在執行面，「3＋4」方案需要大量快篩試劑，新北市採取多元性方式發放，動用區公所、衛生所發放快篩劑，甚至需要出動警察維持現場秩序，感謝基層同仁除一般工作還要協助防疫。

衛生局陳潤秋補充，區公所、衛生所、區級關懷中心都會協助發放快篩劑，今天大家都很忙碌，同仁都很盡心非常辛苦，另提醒如請家人帶領，需提供名字跟身分證。