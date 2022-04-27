半導體產業在全球市場快速成長發展，日月光投控(3711)中壢廠也跟著快速擴展，為了因應這股熱潮，日月光中壢廠擴大徵才，招募人員以生產作業員為主，招募作業員超過300位，日月光中壢廠表示自4月30日起每周六，在桃園市4大行政區辦理大型徵才活動，廣招員工。歡迎年輕世代及受疫情影響的從業人員來現場面試，收到錄取通知後，即可馬上報到。

日月光中壢廠自辦訓練學校，購置與現役相同的機台，由資深員工擔任教學老師。從生產助理員至製程工程師，從到職後會經過1~3個月的訓練學校的指導，學習基礎技能，也讓新進員工逐步熟悉適應產線的工作型態，所以沒有封測產業相關經驗的人也可以來面試，只要有積極學習態度的人我們都歡迎成為日月光中壢廠的一份子。

日月光中壢廠建立在地化人才庫，緊密結合桃園在地人，打造優質工作環境及提供優於業界的薪資福利，有免費的餐點外，也有免費停車位供員工停放；廠區內即有醫療診所，免費提供醫療診斷及諮詢；顧及員工身心健康，提供健身房、韻律教室及視障按摩室等供員工使用。由於台灣人口出現負成長，公司更加速推動接軌在地學校、向下紮根的產學專案，以完善規劃的育才方案，穩定公司未來的人力需求。

日月光周四將召開法說會，受半導體族群頹勢，周三盤中股價一度跌至90.7元，摔去年1月11日以來的15個半月低點，收跌3.37%報91.8元。