菲律賓外交部表示，好萊塢電影「秘境探險」因出現繪有中國主張「九段線」主權的南海地圖，已應菲國電影暨電視審檢暨分級局要求下架。

菲國外交部26日發布新聞稿表示，外交部向電影暨電視審檢暨分級局（MTRCB）提出，秘境探險（Uncharted）出現中國主張的九段線地圖，違背菲律賓國家利益後，電影暨電視審檢暨分級局回應，它已「要求哥倫比亞影業停止放映上述電影，除非他們能移除引發反對的畫面」。

電影暨電視審檢暨分級局後續回覆，電影公司遵守命令，已將電影下架。

菲律賓新聞社（PNA）報導，這部由湯姆霍蘭德（Tom Holland）、馬克華柏格（Mark Wahlberg）等人演出的電影2月在菲律賓上映。

「秘境探險」因同一個場景，3月18日無法在越南上映

。

美國夢工廠（DreamWorks）動畫「壞壞萌雪怪」（Abominable）因出現中國九段線畫面，菲國外交部2019年也曾要求下架這部電影。

菲律賓、中國和多個周邊國家在南海存在主權爭議。菲國外交部表示，根據海牙常設仲裁法院2016年南海裁決

，中國的九段線主張沒有法律依據。

不過，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年發表國情咨文時曾說，北京當局從未參與仲裁案，「針對一份對中國沒有約束力的文件，我要做些什麼？其實根本沒有仲裁，因為只聽到菲律賓方面（的說法）」。