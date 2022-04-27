陽明海運（2609）第十艘11,000TEU級新船「納明輪」今（27）日交付，並將於29日投入亞洲往返美西航線PS6營運，搶賺高運價商機。

陽明表示，因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000TEU級貨櫃輪，納明輪為此系列第10艘交付之新船，陸續配置於陽明美西南航線PS6、美西北航線PN2與PN3、南美航線SA3。

陽明向正榮汽船株式會社租入，並委由今治造船株式會社量身打造的全新11,000TEU級系列貨櫃輪，有助於陽明船隊船齡年輕化，並達到節能省油、降低單位成本之綜效、最大化艙位效用，提升整體營運綜效及最優質的運送服務。

此系列11,000TEU級系列貨櫃輪，可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式設計，可增加貨物裝載空間，透過船舶線型優化進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

納明輪第一航次將於29日投入亞洲往返美洲PS6航線，靠港依序為青島–寧波–釜山–洛杉磯–神戶–青島。