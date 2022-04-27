半導體產業在全球市場快速成長發展，日月光中壢廠也跟著快速擴展，為了因應這股熱潮，日月光中壢廠擴大徵才，招募人員以生產作業員為主，日月光中壢廠表示，自4月30日起每周六，在桃園市4大行政區辦理大型徵才活動，廣招員工。歡迎年輕世代及受疫情影響的從業人員來現場面試，收到錄取通知後，即可馬上報到，另外徵才活動當天在現場完成面試者即可獲得精美小禮物一份。

日月光中壢廠自辦訓練學校，購置與現役相同的機台，由資深員工擔任教學老師。從生產助理員至製程工程師，從到職後會經過1~3個月的訓練學校的指導，學習基礎技能，也讓新進員工逐步熟悉適應產線的工作型態，所以沒有封測產業相關經驗的人也可以來面試，只要有積極學習態度的人我們都歡迎成為日月光中壢廠的一份子。

日月光中壢廠建立在地化人才庫，緊密結合桃園在地人，打造優質工作環境及提供優於業界的薪資福利，有免費的餐點外，也有免費停車位供員工停放；廠區內即有醫療診所，免費提供醫療診斷及諮詢；顧及員工身心健康，提供健身房、韻律教室及視障按摩室等供員工使用。由於台灣人口出現負成長，公司更加速推動接軌在地學校、向下紮根的產學專案，以完善規劃的育才方案，穩定公司未來的人力需求。

【徵才活動資訊】●4月30日(六) 9:00~15:00。平鎮區-文化市民活動中心（桃園市平鎮區復興街55號）、八德區-瑞祥市民活動中心（八德區介壽路二段1233巷46之1號）。

●5月7日(六) 9:00~15:00中壢區-南園市民活動中心（中壢區南園二路90號）、平鎮區-義興市民活動中心（平鎮區義興街80號）。

●5月14日(六) 9:00~15:00桃園區-陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）中壢區-舊明市民活動中心（中壢區義民路70號）。

●5月21日(六)9:00~15:00桃園區-五中市民活動中心（桃園區中平路118號）八德區-瑞發市民活動中心（八德區瑞發街55號）。