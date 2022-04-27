近日網路流傳「疫情防疫志願者，請添加line配合疫情防疫工作」的簡訊，內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，經刑事局查證，該line連結為境外IP，疑涉誘騙民眾加line連結後實施詐騙，提醒民眾切勿點擊連結，以免受騙。

陳宗彥指出，經刑事局清查165反詐騙平臺，目前尚未有相關報案、被害紀錄，但上述簡訊內容，已有民眾通報台灣事實查核中心為假冒訊息，警察機關將持續追查消息來源，依法偵辦。

陳宗彥提醒民眾，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科3百萬元罰金，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿點擊不明簡訊內容的網路連結，避免受騙，並請不要轉傳散播，以免觸法。

陳宗彥表示，民眾如有任何疑問，可至衛生福利部疾病管制署官網查(http：／／at.cdc.tw／Q7S2Vt)，或撥打165反詐騙諮詢專線，尋求協助。