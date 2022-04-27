香港知名影星曾江拍過電影《安娜與國王》、《尖峰時刻2》、《藝伎回憶錄》等，2015年更以《竊聽風雲3》勇奪香港金像獎最佳男配角獎，今（27日）卻驚傳猝死於香港某間防疫旅館，享壽87歲，死因需要待查證。

根據港媒《東網》報導，今（27日）午間香港警方接獲旅館員工報案，一名老翁意識模糊倒臥房間，經過檢驗後證實是男星曾江，已無生命跡象，死亡原因將由驗屍後才能確定。

據悉，曾江25日從星國返港，26日接受快篩時是陰性，未料今27日衞生署人員巡查時無應門，旅館員工開門後發現曾江倒臥房間，而他的太太焦姣目前未取得聯繫。

曾江、焦姣夫婦。（圖／中時資料照片）

曾江出道超過60年，曾在電影《英雄本色》飾演「堅叔」一角備受觀眾所知，代表作品還有電視劇《獅子山下》 「高定天」、《射鵰英雄傳》「黃藥師」、《英雄本色》「堅叔」等，還曾以《竊聽風雲3》得到該屆香港電影金像獎最佳男配角；而他也是藝人王馨平的親屬，女方稱呼曾江為舅舅，如今突逝世，震驚演藝圈。