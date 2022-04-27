台南今天新增173例，首度破百例，更比昨天暴增近1倍。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

，即日起市民可持陽性結果快篩試劑，前往COVID-19社區採檢醫療院所進行PCR採檢。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增173例，首度破百例，更比昨天暴增近1倍。市長黃偉哲說，目前台南確診者幾乎都是無症狀、輕症者，今天即有50例無症狀、123例輕症。隨確診人數攀升，為避免等待通報防疫專線時間過長，衛生局宣布即日起，市民快篩陽性可持陽性檢驗試劑，前往社區採檢醫院複驗PCR。

黃偉哲說，全台疫苗覆蓋率衝得差不多，接下來能否守住疫情，就看個人防疫作為，呼籲市民避免去密閉人多地方，減少暴露染疫機會。

台南今天新增個案包括匡列居隔陰轉陽50例，110例感染源仍在疫調中，曾接觸確診者10例、外縣市活動史3例。衛生局長許以霖說，這波疫情以來，小朋友確診案例有增加趨勢，今天173例當中，未滿10歲即有26例，呼籲家長一定要特別注意小孩狀況。

許以霖說，隨著確診人數攀升，為避免等待通報防疫專線時間過長，即日起台南市民可持快篩陽性檢驗試劑，不搭乘大眾運輸下，前往社區採檢醫院複驗PCR。

成大醫院院長沈孟儒說，這次疫情已來到城市門口，這次疫情預測也會很準確，根據感染比例不難推算台南會有多少確診案例、多少中重症、住院甚至死亡人數。如何把災害減到最低，能否安然度過，關鍵為2因素，一是高齡人口覆蓋率第3劑大於85％，二是做到輕症分流。

許以霖說，未來確診者如有群聚傳染風險，會不定時將確診者足跡公布在網站，但民眾也不用過度恐慌，昨天新制上路後，台南有600人解隔，如果有民眾被列為居家隔離，也要自己做好居隔。此外，台南市因應確診人數攀升，26日啟動居家照護，統計居家照護服務已有132案完成初步評估，其中，符合居家照護96案。