根據投信投顧公會統計顯示，雖然今年金融市場震盪加劇，但包含股票型、平衡型及組合型等主動式的台股基金的總受益人數，今年來仍增加1萬5千多人，其中統一黑馬、復華中小精選、統一奔騰等基金超過千人最為突出，國泰及安聯投信亦有5檔基金入榜，比較特別的復華傳家二號、復華台灣智能基金，分別屬於平衡型及組合型基金，因波動度相對較低，加上資產配置靈活度較股票型高，亦吸引投資人目光。

今年以來受益人增加前10大台股主動型基金依次為：統一黑馬、復華中小精選、統一奔騰、復華傳家二號、安聯台灣科技、國泰台灣高股息、國泰中小成長、安聯台灣大壩、復華台灣智能、國泰小龍。

台股今年來受多重利空夾擊，行情轉趨震盪並跌破年線大關，不過，鑒於台股基本面穩健有韌性，仍吸引投資人逢低布局，帶動台股基金受益人數不減反增，今年來逆勢增加1萬多人。

復華投信表示，台股今年來相對較全球股市抗跌，而且國內景氣仍穩健成長、台股動能不墜，加上現金殖利率近4%，提升其基本面韌性及投資吸引力，建議逢低可擇優布局，並以買黑不買紅或透過定時定額、複合母子基金投資方法來因應市場震盪。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台灣加權股價指數在4月份失守年線，因盤面仍有美國貨幣政策緊縮、電子業庫存調整等變數，將使台股整理時間拉長，但在經濟仍處正成長，且製造業僅是短期去庫存的情況下，預期2022年台股呈現先下後上走勢，逢低建議可分批布局。

復華台灣智能基金經理人劉明滄指出，市場因多空因素交雜使行情震盪加大，建議可透過資產配置降低波動度，藉由台股基金搭配投資等級債ETF，兼具抗跌效果並創造長期相對穩健之績效。