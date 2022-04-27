聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，由副董事長蔡力行、財務長顧大為共同主持，面對智慧型手機成長低迷，蔡力行首度鬆口，相較先前預估今年全球智慧型手機出貨量將有個位數成長，「預估今年全球智慧型手機出貨量與去年持平」，也將5G智慧機的總量下修到約為6.6至6.8億支，儘管如此，蔡力行依舊看好聯發科在全球市佔率提升的帶動下，今年手機營收將持續成長。

蔡力行表示，全球總體經濟面臨通膨及地緣政治風險等挑戰，不可避免地影響產業的供給及需求，儘管如此，聯發科的產品組合、技術升級及各產品線市佔率拓展仍將推進公司持續成長。

智慧型手機市場頻傳雜音，蔡力行表示，聯發科第一季手機營收為53%、年成長28%、季成長13%，主要來自5G手機出貨量成長及切入旗艦機市場。他進一步表示，全球智慧型手機需求趨緩，預期2022年全球智慧型手機出貨量與去年持平，約為13.5億支，相較於上次法說預估的成長低個位數百分比略為下修，然而，聯發科對今年全球5G手機滲透率成長至50%的看法不變，約為6.6至6.8億支，儘管略低於之前預估的7億支，仍較去年成長30%。

蔡力行表示，聯發科受惠5G新機推出及全球市佔率成長，預期今年在大陸以外地區的5G出貨量將較去年倍增，目前多款採用天璣9000、8100及8000晶片的智慧型手機已於第一季上市，受到消費者高度認可，其中數款手機更是熱銷機種。第二季將有更多採用天璣9000的旗艦機型上市，並在下半年推行至更多地區。此外，預期第二季起將有更多採用天璣8000系列的高階機型出貨至大陸、歐洲、印度及東南亞國家等地區。

另外，蔡力行表示，聯發科的毫米波單晶片也將如期在下半年量產，深化聯發科技在全球市場的布局。至於4G，隨著聯發科在全球高階機種的市佔拓展，將進一步推升全球市佔率及4G營收，整體來說，在5G及4G全球拓展下，看好今年手機營收將持續成長。