味全龍27日賽前團隊進行快篩檢測，龍隊隊職員出現陽性反應，今晚在天母進行的「龍象大戰」延期，延賽時間未定，聯盟表示，目前龍隊只是快篩呈現陽性，還需要等PCR檢測結果才能確定是否有人確診，若是確定有人確診，將會啟動聯盟防疫規定。

根據聯盟日前頒布的防疫應變計畫，「進入球場工作核心區之聯盟、球團隊職員，需打滿兩劑疫苗以上始得進入，未達打兩劑者，每日進場均得做快篩檢測，全程配戴口罩。

如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，該球場應暫停比賽3日，進行環境清潔消毒，同一球場內密切接觸之隊職員、工作人員應進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離自主健康管理。」

聯盟表示，目前龍隊只是有隊職員快篩出現陽性，目前先將今晚賽事延賽，並通知衛生單位安排PCR檢測，一切結果都還是要等到PCR檢測結果出爐才可知道後續需採取何種應變模式。