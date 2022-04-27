「哈囉我是阿滴、哈囉我是滴妹。」熟悉的開場白，2015年創立至今，總觀看數破2.8億的YouTube頻道《阿滴英文》，創作者阿滴和滴妹可說是台灣YouTuber最強兄妹檔。

從英文教學影片起家，一開始阿滴是利用下班後閒餘時間經營YouTube頻道，滴妹在大學時就經常協助阿滴拍攝影片、寫腳本，甚至到後來從幕後轉到鏡頭前，與阿滴共同成為頻道雙主持。

看到機會、抓住機會 從興趣發展事業

隨著《阿滴英文》愈做愈成功、粉絲數水漲船高，不僅阿滴辭去原先工作，專職做YouTuber，滴妹也漸漸做出興趣來，不但在2016年創立個人YouTube頻道，2020年更成立手搖飲料品牌，至今已是五間店面的老闆。回顧一路走來的點點滴滴，滴妹很感謝阿滴在最初經營頻道時伸出手邀請她，自己目前事業小有成就的關鍵也在當時「看到機會，並抓住機會。」

阿滴以妹妹這段經歷提醒中學生，要多觀察身邊的機會。他解釋，小朋友的記憶力好、學習速度快，若能把握學生時期學習、觀察身邊的機會、多關注有興趣的領域及資訊，未來都將成為自己的寶貴資產，因此要趁著年輕多看、多學、多嘗試。

滴妹曾嚮往電影裡大企業菁英上班族形象，沒想到因緣際會踏入影音創作界，更成為創業家。（照片提供／阿滴英文）

雖然開玩笑說想脫離哥哥魔爪，但滴妹認為阿滴是她進入影音創作界的啟蒙，「當自己成長到一個階段，就想實際運用學到的知識及經驗，嘗試獨立做出成績。」和《阿滴英文》不同，「日常生活、好玩的東西，簡單來說就是廢片。」滴妹笑說，自己的頻道盡量不跟知識扯上關係，想在觀眾放鬆時陪伴大家。

而當頻道走上軌道，滴妹又開始思考下一階段的新目標，因為自己喜歡吃甜點、愛喝珍奶，這些也是與頻道觀眾最有共鳴的話題，因此從興趣發展出來的事業――手搖品牌「再睡5分鐘」，更讓她體驗到人生的不同層面。「我的人生不只有哥哥，不只是一直做影片、被數字綁架。」

從手搖飲料店出發，滴妹將「再睡5分鐘」品牌化，與彩妝、超商聯名合作，其中與超商的合作規模更從利樂包擴大到霜淇淋和現煮飲品等，「透過開發不同的通路，能讓更多人認識這個品牌，體驗品牌想傳達的療癒感。」未來滴妹也計畫將品牌吉祥物IP化（Intellectual Property，智慧財產權），嘗試更多的可能性。

打好單字、文法基礎 再累積語感

阿滴認為人生最好種樹的時間就是十年前和現在，不管哪個階段，只要願意就能開始學習。（照片提供／阿滴英文）

談起多年的英語教學經驗，阿滴不斷強調英語學習的基礎是擴充單字庫，而國中階段正是累積單字量的重要環節。「想了解背單字的方法可以去看阿滴英文『有效增強記憶!三個訣竅讓你背單字記得更牢!』」他笑著不忘宣傳自家影片。但說到英語教學本業，阿滴不免板起臉認真回答：「單字是語言的building block（積木），文法是把單字組合在一起的邏輯，要能自然使用英語，就需要兩者之間不斷的input（輸入）與output（輸出），才能逐漸累積語感。」

可以透過閱讀雜誌或觀看Netflix影集、聽英文歌、Podcast等，將自己浸潤在英語環境，習慣英語，進而養成語感。久而久之腦中就會自動記錄語音和用法，熟悉語法結構，最後說出口的英語也會自然依循生理上的「語言記憶」，發出正確的音調，拼湊出正確的句子。

針對學英文缺乏動力的人，阿滴則建議要透過興趣培養。他坦言，興趣是需要建立的，不可能突然找到學英文的樂趣，可以試著在生活中與英語建立好交情，「像我小時候喜歡玩電動，電玩介面都是英文，想要看懂就會有動力。」

阿滴鼓勵國中生主動尋找自己喜歡的事物，並與英文串連在一起，透過喜歡的素材增加接觸英文的機會，才能讓自己跟英文綁定。

雖然阿滴和滴妹從小留學新加坡，甚至大學讀英語科系，但英語畢竟不是母語，不用就會退步。阿滴也因為職業跟英語相關，必須將英語能力維持在一定水準。「就像上班族若是公司設定TOEIC測驗900分可以加薪，就會有動力去達到這個分數。」

傳達學好英文及英文的重要性

感情相當好的阿滴與滴妹，曾與一群YouTuber好友到冰島追極光，成為滴妹難以忘懷的回憶。（照片提供／阿滴英文）

作為台灣首個破兩百萬訂閱的知識型YouTube頻道，《阿滴英文》因為知識含量高，輔以生動有趣且生活化的選材，廣受中學生歡迎，也成為英文老師推薦的課外學習素材。

從國中就開始看《阿滴英文》的板橋高中高三學生花湧惠，最喜歡「2分鐘英語教室」以及「英語流行歌曲分享」，「《阿滴英文》一直以來吸引我的原因，是能夠在短時間內有效率地吸收，而且娛樂性也非常足夠。」花湧惠表示，因為喜歡阿滴和滴妹，會為了想看懂影片的所有內容而更努力學好英文。他們的成功也讓她覺得學語言不是一件沒出路的事，而願意將語言學習當成自己未來的方向。

去年（2021）阿滴與師大附中英文科老師吳詩綺合作，擔任一日助教與高中生一起上英文課。吳詩綺從教育者角度看阿滴，「不會為了點閱、流量而拍品質不好的影片，會為了傳達英語教育理念而拍影片。」吳詩綺笑說，「阿滴搞笑歸搞笑，還是有在做正事。」也很肯定阿滴運用KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）的力量，傳達正向的影響力，激起大眾為學好英文而努力。

將達成夢想的條件拆解成階段目標

隨著社群平台及自媒體的發展，YouTuber成為近幾年新世代嚮往的新興職業，但阿滴卻奉勸年輕學子，不要跳過興趣直接將YouTuber當作未來的職業。阿滴回首自己創立《阿滴英文》的初衷，是因為喜歡製作影片、喜歡教英文，「我現在的工作是我的dream job。」阿滴說明，學生可以有夢想，但不要將YouTuber當作唯一目標，應該是將達到這個目標所需要的條件，拆解成不同的小指標，就像階梯一樣一格格完成並往上走。

《阿滴英文》在七年間也一步步完成各階段的目標，從瀏覽數破十萬、破百萬、收入等等，問阿滴和滴妹這樣算成功了嗎？兩人不經意說出「全台灣訂閱數前五高，應該不算成功吧！」但阿滴也認真地表示，就像需求金字塔一樣，當下面的經濟需求都滿足了，就是最上方的自我實現。

「我現在已經不用把所有時間都花在工作上，可以做一些有意義但無法賺錢的事。」阿滴在去年創辦台灣新媒體影音創作者協會，聚集台灣最頂尖的300多位創作者，作為協會理事長，阿滴笑說就像在做志工，但能促進自己熱愛的產業發展並作為創作者的交流平台，自己的付出就有意義。

About阿滴（都省瑞）

出生：1989年

現職：《阿滴英文》頻道創作者、台灣新媒體影音創作者協會理事長

學歷：輔仁大學英國語文學系多媒體英語教學組碩士、輔仁大學英國語文學系

英語程度：TOEIC Listening and Reading Test 990分、TOEIC Speaking and Writing Tests 400分、TOEFL iBT Test 117分

About滴妹（都冠伶）

出生：1992年

現職：《滴妹》頻道創作者、「再睡5分鐘」創辦人

學歷：輔仁大學英國語文學系

英語程度：TOEIC Listening and Reading Test 990分

文／朱韻縈、程芷盈