中正大學重構大學路計畫與傳播系「中正之聲」推出「我的民雄朋友們」廣播節目，專訪民雄在地的人物包括返鄉咖啡廳老闆、在地農婦，讓民眾了解民雄在地小人物的故事，除了在Podcast上能收聽外，5月1日起將在正聲廣播雲林台播送，彰、投、雲、嘉地區都能收聽。

重構大學路計畫主持人管中祥說，地方焦點常在產業發展上，但其實有很多人事物值得大家認識，因此找來3位傳播系學生王翔宥、鄭綺元、曾霈榆一起錄製Podcast，由緣龍文化體驗戲館江明龍錄製開場口白，除介紹小人物外，節目中也規畫「民雄老先覺」橋段，由中正大學學生創作配樂、錄製台語口白，介紹民雄在地先賢每周四晚上8點在各平台上架。

管中祥表示，節目找來在地居民包括搬回老家開咖啡聽的青年、把連鎖便利商店經營成社區雜貨店的店長、以超自然農法種植的農婦、民雄出身的「裝咖人」樂團主唱，從民雄小人物的故事中，看見他們的生活哲學。管中祥說，這些民雄小人物不只專注在自己的生活，很多時候也會照顧鄉親，拉近店家與社區的距離，例如咖啡廳老闆返鄉後，幫忙隔壁跌倒的鄰居叫救護車等，目前節目已播出4集，預計將錄製兩季共26集。

「我的民雄朋友們」除了在校內中正之聲廣播電台播出外，也在各大podcast平台上架，更與正聲廣播雲林台簽署產學合作，自5月1日起，每周日晚間6時30分熱門時段播出，未來一年在彰化、南投、雲林、嘉義等地區都能收聽節目。