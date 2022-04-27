每個人都渴望遇到真心對待自己、體貼又暖心的另一半，但有時愛情會使人盲目，讓人看不清對方的真面目。《搜狐網》命理專欄分享，白羊座、雙魚座、獅子座最容易愛錯人，儘管有時已經知道彼此不適合，仍要飛蛾撲火、自討苦吃。

1、白羊座

白羊座對於感情相當真誠，喜歡一個人就會去追，在面對自己喜歡的人時，他們總是很難保持理智，一股腦地想要為對方付出，但太過衝動反而讓他們常常愛錯人，因為沒有仔細觀察、了解過對方，有的只是滿腔熱血，所以很容易陷入愛情的困境中。

2、雙魚座

雙魚座經常陷在自己的幻想中，導致他們談戀愛時，喜歡的並不是真實的另一半，而是想像中的對方，所以總會替另一半加上「濾鏡」，讓他們看不清對方的真實模樣，也不知道對方適不適合自己，甚至已經遍體鱗傷，也會因為自己的幻想捨不得放棄。

3、獅子座

獅子座天生自帶王者般的驕傲，但也有識人不清的缺點，他們撕不下偽裝者的面具，因此在感情中經常被騙，尤其獅子女很容易遇到渣男，在彼此相處的過程中，他們慷慨且大方，卻不要求另一半付出同等回報，這樣做往往讓他們看不清另一半的真面目。